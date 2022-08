Aderlass und Räucherung

Heidelberg. „Pesthauch und Himmelsduft – Heilkunde in Zeiten der Pest“: So heißt die Themenführung im Deutschen Apotheken-Museum in Heidelberg, die am Freitag, 2. September, um 18 Uhr stattfindet. „Die „pestilentia“ verhieß den drohenden Weltuntergang: Panische Flucht und ausschweifende Exzesse im Angesicht des nahen Todes“. So beschreibt Giovanni Boccaccio im 14. Jahrhundert die Zeit des großen Sterbens in Florenz. Wie veränderte die Pest das Leben der Menschen und wie traten sie ihr entgegen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dieser duftenden Themenführung geht es um Aderlass und Schröpfen, Pestwurz und Krötenhaut, Pomeranzen und Kölnisch Wasser – und darum, wie man all dies im Kampf gegen die schreckliche Seuche einsetzte.

Eine Führung erläutert die Heilkunde in Zeiten der Pest. © Apotheken Museum

Auch das Reinigen der Luft durch Verräuchern von aromatischen Kräutern, Harzen und Hölzern war allgegenwärtig – und prägte die Vorstellung vom Pesthauch. Bei der Führung können Besucher die Räucherung mit duftenden und exotischen Kostbarkeiten im Ambiente historischer Apotheken genießen.

Mehr zum Thema Technoseum Andreas Gundelwein neuer Direktor des Technoseums in Mannheim Mehr erfahren

Die Führung am Freitag, 2. September, beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 60 bis 75 Minuten. Die Teilnahme kostet 8,50 Euro pro Person, die Bezahlung erfolgt vor Ort. Treffpunkt ist im Eingangsraum des Deutschen Apotheken-Museums, erforderliche Anmeldung per E-Mail an info@deutsches-apotheken-museum.de oder telefonisch unter 06221/2 58 80. red/sko