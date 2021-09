Vier Betonpfeile am Tag: Das ist der Takt auf einer der schwierigsten Baustellen, die Heidelberg derzeit pflegt. In der Kleinen Hirschgasse im Stadtteil Neuenheim waren Teile der Straße abgesackt. Nun soll eine Bohrpfeilwand den Hang absichern. 113 je 40 Zentimeter dicke Betonpfähle werden dafür auf 70 Metern Länge bis zu acht Meter tief in den Boden gerammt. 1,2 Millionen Euro kostet die

...