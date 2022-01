Abbruch von Schornstein

Heidelberg. Am Dienstag, 18. Januar, wird an der Heidelberger Stadtgrenze ein etwa 60 Meter hoher Schornstein gesprengt. Wie die Pressestelle der Stadt Heidelberg mitteilte, steht die Sprengung im Zusammenhang mit den Rückbauarbeiten der ehemaligen Faserzementproduktion auf dem Gelände der Etex Germany Exteriors GmbH (vormals Eternit) in Leimen und soll voraussichtlich gegen 14 Uhr erfolgen.

Der Schornstein befindet sich auf Heidelberger Gemarkung. Mit der Sprengung hat das Unternehmen laut Mitteilung die Thüringer Sprenggesellschaft beauftragt. Der Gefahrenbereich rund um die Sprengstelle wird weiträumig abgesperrt. Die umliegenden Gewerbebetriebe seien bereits informiert worden. red/agö