Heidelberg. Weil die Lieferung des Landes von Selbst-Tests erst nach den Osterferien erwartet wird, hat die Stadt Heidelberg nun eine große Menge Schnelltests eingekauft und am Wochenende geliefert bekommen. Sie können von Schülerinnen und Schülern aller Schularten in allen Klassenstufen kostenlos verwendet werden und werden seit Montag verteilt. Unter Anleitung städtischer Mitarbeiter wurden Fünft- und Sechsklässler bislang an den öffentlichen Schulen mit Schnelltests getestet, die nicht selbst durchgeführt werden können.

Seit Montag müssen auch Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren im Präsenzunterricht FFP2-Masken tragen. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen Unterricht anbieten. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 im Stadt- oder Landkreis dürfen sie nur Online-Angebote anbieten. Seit Montag bietet die Musikschule Heidelberg wieder Einzelunterricht in Präsenz an. miro