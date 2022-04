Ab ins Coworking

Heidelberg. Raus aus dem Homeoffice, rein in die Arbeit in flexibel nutzbaren Büroräumen: Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadt Heidelberg haben sich acht sogenannte Coworking-Spaces in Heidelberg zusammengetan und sich eine besondere Aktion überlegt: Bis zum 30. Juni 2022 gibt es die Möglichkeit, mit dem sogenannten Coworking-Pass an allen teilnehmenden Coworking-Spaces für einen Tag in die Welt der Gemeinschaftsbüros einzutauchen. Interessierte haben dann die Möglichkeit, einen Tag entweder an einem oder auch an wechselnden Orten gratis zu arbeiten und sich dabei mit neuen Menschen zu vernetzen.

Pass als Eintrittskarte

Der Pass bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, diese Form des Arbeitens für sich selbst auszuprobieren. Bei dem Pass handelt es sich um eine kleine, gedruckte Karte im Visitenkartenformat. Erhältlich ist sie an den Tourist-Informationen von Heidelberg Marketing am Hauptbahnhof, in der Altstadt und am Neckarmünzplatz sowie bei den teilnehmen Coworking-Spaces: Dabei handelt es sich um Tink Tank, B_Fabrik, CoWomen, FensterPlatz, Actionhouse, Coworking D16 – alle im Stadtteil Bergheim. Außerdem dabei: Hypozentrum, halle02 in der Bahnstadt. zg/mad

Info: Infos und Links unter www.vielmehr.heidelberg.de

