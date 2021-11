A 656 teils gesperrt

Heidelberg. Am Wochenende ist die A 656 östlich des Bahnhofs Neu-Edingen/Friedrichsfeld gesperrt. Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte, werde vom 27. November (ab 22 Uhr) bis 28. November (bis 22 Uhr) der „Rückbau der Verkehrssicherung“ erfolgen, um die sanierte Strecke in Richtung Heidelberg und in Richtung Mannheim wieder zweispurig für den Verkehr freigeben zu können. Die Umleitung ist ausgeschildert. Nur auf 500 Metern im Brückenbereich bleibe die Fahrbahn wegen der immer noch ausstehenden Brückenarbeiten einspurig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fertigstellung der Arbeiten auf der Autobahnbrücke der A 656 über die Neckarhauser Straße (Edingen-Neckarhausen) ist für 2022 vorgesehen. Bevor dort die ausstehende Schließung der Lärmschutzwand erfolgen könne, müsse erst die Brücke mit einer Stahlkonstruktion verstärkt werden, hieß es weiter. Dies konnte bisher nicht wie geplant umgesetzt werden, weil an dem aus den 30er Jahren stammenden Bauwerk unvorhergesehene Arbeiten notwendig geworden waren. her