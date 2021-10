A 656: Nadelöhr ab Dezember kleiner

Gute Nachrichten für Pendler auf der A 656: Das einspurige Nadelöhr östlich des Bahnhofs Neu-Edingen/Friedrichsfeld in Fahrtrichtung Heidelberg soll voraussichtlich Anfang Dezember kleiner werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes, die für den Betrieb der Autobahnen zuständig ist, am Freitag mitteilte, werde die Fahrbahn bis auf etwa 500 Meter im Brückenbereich (dort weiterhin einspurig) freigegeben. Die komplette Fertigstellung soll 2022 folgen. Die unterhalb der Brücke verlaufende Neckarhauser Straße kann jedoch voraussichtlich schon am 29. Oktober freigegeben werden, hieß es weiter.

Die A 656 wird derzeit auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern in Fahrtrichtung Heidelberg saniert. Weil die zur Errichtung einer Lärmschutzwand notwendige Verstärkung der Autobahnbrücke über die Neckarhauser Straße (Edingen-Neckarhausen) nicht wie geplant erfolgen konnte, mussten auch angrenzende Asphaltarbeiten verschoben werden. „Um bestehende Einschränkungen für den Verkehr baldmöglichst zu minimieren, wurden nun Anpassungen im Projekt vorgenommen und die Arbeiten fortgesetzt“, so die Autobahn GmbH.

Die Gründe für die Verzögerungen stehen laut der Mitteilung im Zusammenhang mit der Stahlkonstruktion, die zur Verstärkung der Brücke angebaut werden muss. Nachdem es zunächst Lieferschwierigkeiten gegeben hatte, wurde vor wenigen Wochen festgestellt, dass an dem aus den 30er Jahren stammenden Bauwerk unvorhergesehene Arbeiten notwendig sind. Daraufhin musste der Bau kurzfristig unterbrochen werden. Für weitere Arbeiten an der Brücke sei nun eine Anpassung der Planung erforderlich, die bereits in Auftrag gegeben wurde, hieß es. her