87-Jähriger fährt im Sekundenschlaf gegen Mauer

Heidelberg. Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag im Sekundenschlaf mit einer Gartenmauer und einer Straßenlaterne kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer gegen 14.10 Uhr auf der Uferstraße in Heidelberg-Neuenheim in Richtung Ziegelhausen unterwegs gewesen, bevor er von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Heidelberg und das Tiefbauamt waren vor Ort, um die Fahrbahn und einen Kanalschacht zu reinigen, weil Betriebsstoffe des Wagens ausgelaufen waren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.