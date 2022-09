82-Jähriger fällt aus rollendem Pkw in Heidelberger Tiefgarage

Heidelberg. Ein 82-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in einer Tiefgarage verletzt, als er aus seinem rollenden Auto fiel. Der Mann wollte mit seinem Auto aus der Tiefgarage am Gadamerplatz in Heidelberg-Bahnstadt fahren, berichtet die Polizei.

Jedoch blieb die Ausfahrtsschranke geschlossen, da er sein Parkticket nicht bezahlt hatte. Als der 82-Jährige seine Autotür öffnete, um die Sprechtaste am Automaten drücken zu können, rollte das Fahrzeug rückwärts zurück in die Tiefgarage.

Bei dem Versuch, sein rollendes Fahrzeug anzuhalten, fiel er aus dem Wagen und stürzte zu Boden. Das Auto kam erst durch einen Betonpfeiler zum Stehen. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten 82-Jährigen. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.