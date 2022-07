82-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Heidelberg verletzt

Heidelberg. Eine 82-jährige Fußgängerin ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Straße Neckarhelle in Heidelberg in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Anwesen 1-3 übersah er die 82-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte und touchierte mit seinem Pkw deren mitgeführten Einkaufskorb, der die Fußgängerin traf.

Glücklicherweise wurde die Fußgängerin durch die Kollision nicht schwerwiegend verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.