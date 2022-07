82-Jährige bei Zusammenstoß mit E-Scooter in Heidelberg schwer verletzt

Heidelberg. Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter ist eine 82-jährige Fußgängerin in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit dem E-Scooter auf dem linken Rad- und Fußweg entlang der Straße „Im Neuenheimer Feld“ in Richtung Kinderklinik unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Kopfklinik", wo sich der Rad- und Fußweg und ein weiterer Fußweg kreuzen, stieß er mit der 82-Jährigen zusammen. Diese zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der E-Scooter-Fahrer zog sich beim Sturz Verletzungen zu, die jedoch nicht akut behandlungsbedürftig waren. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

