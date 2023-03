80-jähriger Autofahrer in Heidelberg in Wand gekracht

Heidelberg. Weil er von der Bremse aufs Gaspedal rutschte, ist ein 80 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagvormittag in Heidelberg in eine Wand gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Senior auf dem Parkplatz des Baumarktes Im Breitspiel einparken. Das Fahrzeug machte einen Satz über einen hohen Bordstein, fuhr über eine Böschung und stieß gegen die Sichtschutzwand, die durch den Aufprall umfiel. Der 80-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei meldete der Führerscheinstelle ihre Zweifel über die generelle Geeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr des Seniors.

