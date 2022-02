78-Jähriger übergibt Wertsachen

Rhein-Neckar. Nach einem betrügerischen Anruf hat ein 78-jähriger Mann aus Ketsch Gegenstände im Wert von rund 40 000 Euro an eine unbekannte Frau übergeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem Mann am Telefon gesagt, dass er nur durch die Bezahlung einer fünfstelligen Geldsumme seine Tochter vor einer Haftstrafe bewahren könne. In einem mehrstündigen Telefonat setzten die Betrüger den Mann derart unter Druck, dass er am Mittwochnachmittag zum vereinbarten Übergabeort in der Stresemannstraße in Mannheim fuhr. Als er nach der Übergabe vergeblich auf die Nachricht wartete, dass seine Tochter aus der Haft entlassen sei, wurde er misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt: Betrüger versuchen es insbesondere bei Senioren.

Schlimmeres verhindert

Bei einem Fall in Schriesheim war es einem Familienmitglied zu verdanken, dass die Trickbetrüger ohne Beute blieben. Eine 81-Jährige hatte einen Anruf erhalten, in dem angeblich ihre Tochter um rund 20 000 Euro bat. Die Seniorin versuchte, das Geld über die Bank und über einen Angehörigen zu organisieren. Letzterer klärte die Seniorin auf. Im Fall eines 81-Jährigen aus Mannheim schritt gerade noch rechtzeitig ein Bankangestellter ein. Bei einem älteren Ehepaar aus Ketsch war es der Pflegedienst, der eintraf, und den Betrug verhinderte. Eine 67-Jährige aus Schwetzingen griff selbst zum Telefon, um ihre Tochter anzurufen, die – angeblich – Geld benötigte.

Insgesamt gingen allein beim Polizeipräsidium Mannheim seit Montag rund 40 Anzeigen wegen Betrugsversuchen aus Mannheim, Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis ein. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 0621/174 44 44 entgegen. jabl/agö