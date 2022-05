76-jähriger kollidiert mit Neckarschleuse und schlägt Leck

Heidelberg. Ein Sportboot hat am Dienstagnachmittag ein Leck geschlagen, nachdem es mit einer Schleusenmauer des Neckars in Heidelberg kollidiert ist. Wie die Polizei berichtet, prallte der 76-jährige Bootsführer mit dem Bug und Heck mehrmals gegen die Kante der Schleuse Neckargemünd. Ohne das Leck am Bug auf Höhe der Wasserlinie zu bemerken, setzte er seine Fahrt noch bis in den unteren Vorhafen der Schleuse fort. Dadurch drangen 500 Liter Wasser in das Boot, die noch rechtzeitig durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg abgepumpt werden konnten. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zu einer Verunreinigung des Neckars kam es nicht.

