Heidelberg. Eine 70-Jährige Autofahrerin hat Freitagnacht eine rote Ampel in der Heidelberger Weststadt missachtet und ist daraufhin frontal mit einem anderen Auto kollidiert. Wie die Polizei bekannt gab, zogen sich der Fahrer des anderen Autos, sowie eine Mitfahrerin der Seniorin bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1