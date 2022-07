67-jährige Frau in Heidelberg vermisst

Heidelberg. Die 67-jährige Regina S. aus Heidelberg wird seit Mittwoch gegen 19 Uhr vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ die an Demenz erkrankte Frau gegen 7 Uhr ihre Wohnung in der Glatzer Straße mit ihrem E-Bike. Das letzte Mal wurde sie um etwa 19 Uhr in Sandhausen gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 175 cm groß, schlank mit blonden Haaren und führt vermutlich ein E-Bike der Marke Coboc mit sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.