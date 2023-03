66-Jährige unter Druck gesetzt - Schockanrufer erbeutet über 30.000 Euro in Heidelberg

Heidelberg. Schockanrufer haben am Montag in Heidelberg eine 66-Jährige um mehr als 30.000 Euro betrogen. Nach Polizeiangaben erhielt die Frau gegen 11.20 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe bei dem eine Person gestorben sei. Weiter wurde die angerufene 66-Jährige mit einer weinenden Frau verbunden, die sich weinerlich als die Tochter ausgab, die nun dringend Hilfe bräuchte.

Um eine Gefängnisstrafe für die angebliche Tochter abzuwenden, müsse ein fünfstelliger Kautionsbetrag bezahlt werden. Die Angerufene, die glaubte, tatsächlich ihrer Tochter zu helfen, hob daraufhin mit ihrem Ehemann über 30.000 Euro ab. Anschließend begab sich das Ehepaar auf Weisung der Betrüger, die durch ständigen telefonischen Kontakt weiter Druck auf die beiden ausübten, zum vereinbarten Treffpunkt der Geldübergabe.

Auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarkts in der Hebelstraße sollte das Geld gegen 13 Uhr an einen Abholer übergeben werden. Eine Übergabe scheiterte aber zunächst aus Argwohn des Ehemanns. Die Telefonbetrüger drohten daraufhin am Telefon mit angeblichen Sanktionen und auch die "Tochter" flehte um Hilfe. Derart unter Druck gesetzt fuhr das Ehepaar schließlich zu einem Treffpunkt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Hebelstraße und übergab dort wenig später einen Umschlag mit Bargeld an den Abholer.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auf einem der Parkplätze möglicherweise Verdächtiges beobachtet oder Hinweise im Zusammenhang mit den Geschehnissen geben können.

Der unbekannte Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, moppelige Figur und schwarze Haare. Der Mann trug eine dunkle Winterjacke, dunkle Hose und dunkle Schildmütze mit weiß-rotem Emblem.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise im vorliegenden Fall geben können, wenden sich bitte das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174 4444.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle.