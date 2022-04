62-Jähriger wird verdächtigt, Fahrgast in der Straßenbahn geschlagen zu haben - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein 62-Jähriger wird verdächtigt, einen anderen Fahrgast in der Straßenbahn nach einem Streit geschlagen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 62-Jährige in der Linie 5 in Streit. Auf Höhe der Haltestelle Stadtbücherei soll er ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Eine Polizeistreife kontrollierte kurze Zeit später den 62-Jährigen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die den beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621 1741700 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1