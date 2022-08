60 Jahre - und kein bisschen leise

Genau vor sechs Jahrzehnten hatten die Beatles ihren ersten legendären Deutschland-Auftritt im „Hamburger Starclub“. Und gaben damit die Initialzündung für die Beatwelle, die damals von England bis in die Rhein-Neckar-Region schwappte. Genaugenommen bis hinter die Kellerfenster eines Hauses in der Heidelberger Weststadt, in dem zwei langhaarige Jungs auf ihren Wandergitarren erste Riffs übten. Es war zugleich die Geburtsstunde der Starfighters, der ersten Heidelberger Beat-Band. Während jedoch die Pilzköpfe aus Liverpool längst nicht mehr gemeinsam auftreten, stehen die Heidelberg Starfighters noch immer auf der Bühne. Und dass der Klang ihres handgemachten Garagen-Sounds inzwischen sogar Hollywood erreicht hat, ist kein Märchen. Doch davon später mehr. . .

Sound wie Juckpulver in der Hose

Einer der zündenden Höhepunkte im Reigen der Parties zum 60. Geburtstag ist ihr Auftritt am Samstag, 6. August, beim Dossenheimer Open-Air „Rock im Bruch“ zusammen mit „Back to the 80s“. Und wie immer wird auch dieser Gig wieder die Wirkung von „Juckpulver in der Hose“ haben, wie es ein Reporter einst umschrieb. Denn egal, ob es regnet oder sonstige widrige Umständen herrschen sollten, getanzt wird bei der „dienstältesten Boygroup der Region“, wie der Frontmann und Gitarrist Herbert Kowa lachend versichert, schon beim ersten Titel: „Scheint irgendwie ansteckend zu sein.“ Mit zu den Jungs der ersten Stunde zählen neben ihm seit 1962 Gitarrist und Sänger Manfred Gaul, Bassist Manfred Hörrle und Schlagzeuger Peter Haffner: „Und die sind auch alle noch mit an Bord.“

Was sich sogar im Wortsinn versteht - zumindest hinsichtlich ihrer River Boat Parties auf der „Silvia“, dem Star-Schiff der Weißen Flotte. In der Corona-bedingten Zwangspause, ohne Shows beim Brückenfest oder Heidelberger Herbst, verfassten die Starfighters ihre eigene Text-Version des Drafi-Deutscher-Hits „Marmor, Stein und Eisen bricht“: „Weine nicht, wenn die Reeling bricht - dam, dam. Untergeh’n tun wir noch lange nicht - dam, dam. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber Königin Silvia nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir blei’m ihr treu.“

Versteck in der Bass-Box

An ihren ersten bezahlten Auftritt kann sich Frontmann Herbert Kowa noch lebhaft erinnern. Es war Anfang der 60er in der „Maruba“, zusammen mit Helen Vita: „50 Mark gab’s damals.“ Nicht gerade üppig. „Aber die haben einen großen Fehler gemacht“, erzählt der heute 75-Jährige lachend. Im Vertrag stand, dass die Getränke für die Pilzköpfe frei seien: „Das wurde teuer.“ Herbert Kowa war damals mit gerade noch 15 nicht nur der Jüngste der Band, sondern auch der Kleinste: „Die Bassbox war größer als ich und hinten offen.“ Und immer, wenn’s um 22 Uhr Polizeikontrollen gab, „saß der Kowa in der Bass-Box und hat dort weiter gezupft.“ Und sich so manches Mal am Türsteher des berüchtigten Beat-Kellers „Sputnik“ am Ring vorbeigeschlichen, um seine Idole zu hören. „Durch die US-Soldaten gab es berühmt-berüchtigte Lokale wie die Ringstuben, den Oden-Keller und den Westhof in Heidelberg und die Clubs“, erzählt Kowa: „Dort traten in den 60ern viele Bands auf, die US-Rock von Chuck Berry, Elvis Presley oder Fats Domino bis zu Little Richard und den Beach Boys coverten.“

Längst haben sich neue Musiker aus der Beat-Ära hinzugesellt. So treten die Jungs heute auch mit Aki Schmitt von den ehemaligen Junior Rockets, Reiner Angerbauer von den Scarcrows und Michael Wagenblass von Times auf. Hinzu kommen „Friends“ wie Michael Hybel am Keyboard, der mit seinem Leslie-Sound den Saal zum Toben bringt, oder Kai Häfner, der ihm mit dem Saxophon in nichts nachsteht.

Inzwischen stehen die Gründungsmusiker länger gemeinsam auf der Bühne als die Rolling Stones. Doch Rockstars sind sie nicht geworden: Leadsänger Manfred „Charly“ Gaul wurde Notar am Heidelberger Amtsgericht, Bassist Manfred Hörrle hat die Karriereleiter bis zum Chefsessel des Studentenwerks Frankfurt erklommen, Schlagzeuger Peter Haffner war Betriebsleiter von Lincoln in Walldorf. Und Herbert Kowa ist auch heute noch Kaufmann im Umweltbereich. Sein Know-How ist sogar im deutschsprachigen Ausland, in Zürich, sowie im Elsass gefragt. Doch kaum erklingt der erste Riff, dann sind die Musiker auch heute noch, was sie schon vor sechs Jahrzehnten waren - laut, schrill und mit ihrem Garagensound absolut authentisch. „Es ist jedes Mal ein Kick“, so die einhellige Meinung der Band: „Let’s dance.“

Trotz aller Umtriebigkeit, wie kam es zu dem Flirt über den großen Teich bis nach Kalifornien? Da lacht Band-Sprecher Kowa. Einer der Starfighter-Mitspieler war rund zehn Jahre lang der Amerikaner Mark Schroepfer: „Ein super Musiker“, erinnert sich Kowa mit Freude. Seit einigen Jahren lebt der Gitarrist nun wieder in den USA. Doch seine Familie wollte ihn zum 75. Geburtstag überraschen und bat seine Ex-Musikerkollegen aus Heidelberg, ein Gruß-Video zu erstellen. Aber die Band wollte mehr und textete den Bob Dylan Hit „Quinn the Eskimo“ in „Mark the Guitar King“ um. „Irgendwie bekam das dann sein Neffe Michael in die Hände, der in Hollywood Videos produziert“, erzählt Kowa lachend. Der Profi gab dem Video den letzten Schliff, und so hat nun ein Kurpfälzer Erzeugnis in der Stadt der Filmtraumfabrik seine Veredelung erfahren.

Man darf gespannt sein, was den Jungs noch so alles einfällt. Von Ruhestand kann jedenfalls keine Rede sein: „Daran denken wir noch nicht mal.“ Auf dass ihre Fans noch lange in den Genuss ihres musikalischen Starfighter-Juckpulvers kommen.

INFOBOX:

1962: Herbert Kowa (Gitarre) und Manfred Hörrle (Bass) gründen in der Weststadt die Starfighters. 1963 kommen Sänger Manfred Gaul und Schlagzeuger Peter Haffner hinzu. Sie sind alle heute noch mit an Bord.

1966: Beat-Pause. Ausbildung und Beruf lassen keine Zeit mehr. 1987: „Starfighters-Revival“. 1998: erste CD auf dem Markt. 2003: die zweite „Scheibe“ folgt.

2012: Die SWR-Sendereihe „Expedition Heimat“ widmet der Band eine Folge.

Der Bandname erinnert an die Starfighter der Bundeswehr - infernalisch laut und manchmal „Abstürze“ der Bandmitglieder nach Gigs, die laut Frontmann nicht mit Mineralwasser und Kräutertee stattgefunden hätten. Ihr Musikstil umfasst Beat- und Rockmusik, vor allem Covers von Songs aus den 60er-Jahren.

Kontakt Starfighters: info@enconcept.net, Homepage: www.heidelberg-starfighters.de.

Im Rahmen der „60 Jahre Anniversary-Veranstaltungen“ spielt die Band am 6. August ab 17 Uhr im Dossenheimer Steinbruch bei „Rock im Bruch“, zusammen mit der Mannheimer Band „Back to the 80s“. Infos gibt es unter https://www.verein-zur-pflege-der-live-musik.de/rock-im-bruch. Von 16 Uhr bis 18 Uhr fährt ein kostenloser Bus-Shuttle zwischen Hallenbad, Dossenheim Süd (Linie 5) und Steinbruch Leferenz. mai