60 Jahre alter Exhibitionist in Heidelberg festgenommen

Heidelberg. Ein 60 Jahre alter Mann ist nach exhibitionistischen Handlungen am Donnerstagnachmittag in Heidelberg-Wieblingen festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, soll er sich im Gutachtweg vor mehreren Passanten in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Vor Ort konnten die Beamtinnen und Beamten einen Mann feststellen, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. Der 60-Jährige versuchte noch zu flüchten, konnte aber durch die Einsatzkräfte eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

