60-Jährige stürzt bei Radunfall in Heidelberg

Heidelberg. Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag in Heidelberg mit einem Neunjährigen kollidiert und dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße "Im Hüttenbühl" in südlicher Richtung. Ein neunjähriger Junge fuhr ohne Weiteres mit seinem Fahrrad in die, aufgrund parkender Autos, nicht gut einsehbare Straße "Im Hüttenbühl" ein und kollidierte mit der 60-jährigen Frau. Die 60-jährige Radfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesichts- und Kniebereich zu.

