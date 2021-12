59-Jähriger fällt auf A 656 auf

Heidelberg. Ein 59-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Opel betrunken auf der Autobahn bei Heidelberg unterwegs gewesen. Verkehrsteilnehmern fiel der Opel gegen 16.30 Uhr auf der A 656 auf, da er in Schlangenlinien unterwegs war, teilte die Polizei mit. In Höhe der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen entdeckte ein Streifenwagen das Fahrzeug. Im Stadtgebiet von Eppelheim wurde es gestoppt. Die Beamten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 59-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Den Führerschein musste der Mann abgeben. miro

