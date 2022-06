58 000 Euro für die Erforschung von Krebs bei Kindern gespendet

Heidelberg. Mehr als 260 Floristen in ganz Deutschland haben sich zum wiederholten Mal für bessere Behandlungschancen krebskranker Kinder eingesetzt. Vom 11. Mai bis zum 1. Juni verkauften sie Blumen zugunsten des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ) und sammelten dabei 58 378 Euro, teilte das KiTZ mit. Die Spenden fließen nun in einen internationalen Forschungsfonds. Mit diesem soll der Zugang zu einer modernen Krebsmedizin für Kinder in ganz Europa verbessert werden, heißt es weiter von der gemeinsamen Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Universität Heidelberg.

Den Fonds gründete das KiTZ im vergangenen Jahr in Kooperation mit dem Prinses Máxima Centrum in Utrecht, um „nebenwirkungsärmere und speziell auf Kinder zugeschnittene Therapien zu entwickeln“. Das KiTZ weiter in der Mitteilung: „Der Forschungsfonds soll möglichst rasch bessere Rahmenbedingungen für die europäische Kinderonkologie schaffen, damit junge Patienten europaweit von modernen Therapie- und Diagnoseansätzen profitieren.“

„Ich freue mich riesig für die jungen Krebspatienten über diesen tollen Spendenerfolg! Ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben, um das KiTZ dabei zu unterstützen, bessere Behandlungsmöglichkeiten für krebskranke Kinder zu entwickeln“, erklärt Schauspielerin und Synchronsprecherin Anja Kling. Sie setzt sich bereits seit 2016 für die Arbeit des KiTZ Heidelberg ein.

Weitere prominente Unterstützer

Auch der Fußballspieler Jonathan Tah und der TV-Arzt und Moderator Johannes Wimmer gehören zu den prominenten Unterstützern der Kampagne. Auch der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) und die Fleurop AG, die Blumen überörtlich vermittelt, unterstützen die Kampagne „#für eine KindheitohneKrebs“.

„So viele Menschen aus ganz Deutschland haben sich im Rahmen der Kampagne für bessere Behandlungsmöglichkeiten krebskranker Kinder eingesetzt“, freut sich Stefan Pfister. Der Direktor am KiTZ, Abteilungsleiter des DKFZ und Kinderonkologe am Universitätsklinikum Heidelberg: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Floristinnen und Floristen, Blumenkäuferinnen und Blumenkäufern, unseren Botschafterinnen und Botschaftern und allen, die mit dieser Kampagne eine moderne Kinderkrebsmedizin für Kinder in Europa unterstützen!“

Das KiTZ hat es sich zum Ziel gesetzt, die Biologie von Krebs- und schweren Bluterkrankungen bei Kindern zu erforschen. Die Ergebnisse sollen bessere Behandlungsoptionen zur Verfügung stellen.