57-Jähriger prallt bei Unfall gegen Ampelanlage

Heidelberg. Bei einem Unfall am Dienstagabend in der Heidelberger Altstadt hat der Fahrer eines Sprinters eine Ampelanlage beschädigt. Der 57-Jährige befuhr die Neckarstadten in Richtung Kongresshaus, als er kurz vor der Einmündung zum Montpellierplatz die Kontrolle verlor und über die dortige Verkehrsinsel fuhr, teilte die Polizei mit. Dabei kollidierte er mit der Ampelanlage, die sich hierdurch verbog. Der Unfall erforderte kurzzeitige Verkehrsmaßnahmen durch die Polizei und den Einsatz der Feuerwehr, die sich um die Absicherung und Entfernung der verbogenen Ampel kümmerte. Durch den Unfall entstand außerdem ein Schaden von ca. 6.000 EUR am Pkw des Unfallfahrers. Dieser wurde glücklicherweise nicht verletzt. Warum der Fahrer von der Straße abgekommen ist, wird nun im Rahmen der weiteren Unfallermittlungen überprüft.

