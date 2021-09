55-Jährigen nach Beilattacke in Wiesloch weiterhin in Psychiatrie untergebracht / Perspektive nach erfolgreicher Entzugstherapie Schuldunfähig im Drogenrausch

Heidelberg/Wiesloch. Ein Mann rennt, völlig außer sich und mit wutverzerrtem Gesicht, durch Wiesloch-Frauenweiler, in der Hand hält er ein Beil: Dramatische Minuten haben sich am Abend des 20. Februar dort abgespielt, beobachtet von einigen Zeugen. Mit der Waffe in der Hand soll der 55-Jährige seinen Nachbarn über mehrere Meter weit verfolgt und gedroht haben, ihm den Kopf abzuschlagen – im Drogenwahn. Am Donnerstagvormittag ist er nicht deswegen, sondern wegen unerlaubten Drogenbesitzes in nicht geringer Menge vom Heidelberger Landgericht zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Den Angriff wertete die Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Jochen Herkle dennoch als versuchten Totschlag.

Eine Bestrafung für den Angriff mit dem selbstgebastelten Beil war aber nicht möglich, weil der 55-Jährige wegen Drogenkonsums als schuldunfähig angesehen wird. „Der Angeklagte gilt wegen seines Drogenkonsums als gefährlich“, begründete Herkle. Der langjährig Drogenabhängige bleibe daher in einer Psychiatrie, wo er seit dem Vorfall untergebracht ist. Beendet er indes erfolgreich eine Entzugstherapie, kann die Haftstrafe wegen Drogenbesitzes auf Bewährung ausgesetzt werden. Dann könnte der einschlägig vorbestrafte Mann mittelfristig ein straffreies Leben in Freiheit leben.

Als die Polizei sein Anwesen im Februar durchsuchte, fanden die Beamten eine Indoor-Marihuana-Plantage mit 51 Pflanzen und rund 550 Gramm Marihuana. In der Wohnung, im Keller und im Dachgeschoss entdeckten die Ermittler insgesamt rund 1,3 Kilogramm Cannabis.

Zu Beginn der Hauptverhandlung hatte der 55-Jährige ein umfassendes Geständnis abgelegt. Sein Verhalten und die Tat konnte er sich rückwirkend nicht erklären. Es gebe wohl auch keine nachvollziehbare Erklärung, fasste der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung zusammen. Dennoch habe der Mann, als er die Waffe auf seinen arglosen Nachbarn niedersausen ließ, sehr wohl ein Motiv gehabt – aber eines, das in seinem Wahn bestand und eben rational nicht erklärbar sei.

Nur weil der Angegriffene reflexartig seinen Arm nach oben gezogen habe, habe die scharfe Klinge nicht seinen Kopf getroffen. Die Handverletzung indes war schwer – sie ist bis heute nicht komplett verheilt. Die Aussagen des Angreifers („Bleib stehen, Du Feigling“, „Knie nieder, damit ich Dich enthaupten kann“) unterstrichen eindeutig, dass der Angeklagte sein Gegenüber habe verletzen wollen.

Der 64-Jährige, der damals um sein Leben fürchten musste, hörte sich die Urteilsverkündung im Gerichtssaal an. „Dass ich immer noch nicht weiß, warum es passiert ist, macht mich fertig“, hatte er bei seiner Zeugenaussage vor Gericht formuliert. Warum ich – diese Frage treibe ihn immer noch um. Am letzten Prozesstag kamen für ihn neue Fragen hinzu: „Dass jemand so etwas macht und dafür gar nicht bestraft wird“, sagt er kopfschüttelnd.