53-Jähriger bedroht Nachbarn mit Klappmesser in Heidelberg

Heidelberg. Ein 53-Jähriger aus Heidelberg-Handschuhsheim hat seinen Nachbarn am Mittwochabend mit einem Klappmesser bedroht. Wie die Polizei berichtet, kommt es in dem Haus in der Rottmannstraße seit längerer Zeit zu Streitigkeiten zwischen den Bewohnern. Der 53-Jährige stellte seinen 44-jährigen Nachbarn gegen 19 Uhr zunächst zur Rede und zog im Verlauf des Streits das 15 Zentimeter lange Klappmesser mit dem er Stichbewegungen in dessen Richtung machte. Keiner der beiden Männer wurde dabei verletzt. Der 44-Jährige schloss seine Tür, sodass der 53-Jährige zurück die Treppe herunter ging. Dabei beleidigte er weitere Hausbewohner, die ihm zufällig über den Weg liefen.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Streit zwischen den Bewohnern vor das Gebäude verlagert. Der 53-Jährige konnte aufgegriffen werden und aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation einer Fachklinik übergeben werden.