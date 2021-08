5000 Euro für Ferienprogramm

Heidelberg. Der Rotary Club Alte Brücke hat dem Diakonischen Werk 5000 Euro gespendet. Das Geld fließt in die Finanzierung des Sommerferienprogramms auf dem Gelände der Marienhütte. Mit der Spendensumme soll das Angebot der Ferienspiele auch in den kommenden Jahren abgesichert werden. Den Spendenscheck übergaben Rotary Club Präsident Claus Gärtner und Past-Präsidentin Martina Schafheutle-Kübel gemeinsam an den Geschäftsführer des Diakonischen Werks, Martin Heß.

Das Diakonische Werk veranstaltet das Sommerferienprogramm Marienhütte auch wieder in diesem Jahr. Diesmal lautet das Motto für die Kinder und Jugendlichen, die sich anmelden: „Tagsüber Urlaub, abends zu Hause“. vs