50 Jahre in Bildern

Es ist ein wahrer Schatz, der da seit Mittwoch in den Besitz der Stadt Speyer übergegangen ist. Rund 200 000 Schwarz-Weiß-Negative umfasst die Sammlung der vor wenigen Wochen im Alter von 91 Jahren in der Domstadt verstorbenen Pressefotografin Bettina Deuter (wir berichteten). Stadtarchivar Wolfgang Knapp bezeichnete den Fundus daher anlässlich der Übernahme aus Familienbesitz als „visuelles Gedächtnis der Stadt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“. Das gesamte Oeuvre ad hoc zu digitalisieren, sei aber schon aus Zeitgründen nicht möglich. Es würde Jahre in Anspruch nehmen. Aber: Deuters Ehemann Jimmy hat zu Lebzeiten alles fein säuberlich geordnet und es den nachfolgenden Generationen recht einfach gemacht, mit dem richtigen Schlagwort in die richtige Schublade zu greifen – und dann zu digitalisieren. Der Vorteil der Schwarz-Weiß-Fotografie sei, dass sich die Negative jahrzehntelang hielten, sagte Knapp.

Bedeutende Staatsgäste

Deuters Fotos beschreiben sozusagen den letzten Zeitabschnitt analoger Aufnahmetechnik. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst bei der „Speyerer Tagespost“ im Jahr 1992 begann in etwa die Ära der Digitalfotografie. Deuter gilt vielen als Grande Dame des kurpfälzischen Bildjournalismus. Sie profitierte dabei auch von der Ära Helmut Kohls als Kanzler. Der Ludwigshafener empfing Staatsoberhäupter aus aller Welt im Speyerer Dom. Sie alle landeten vor Deuters Linse und erzählen insofern Stadtgeschichte. Bildbände aus diesen Jahren sind vergriffen. Finanziell geholfen haben bei der Übernahme die Kulturstiftung Speyer und der Verkehrsverein. Noch an ihrem 91. Geburtstag sagte Deuter zu ihrem Sohn Jürgen: „Awwer schmeißen bloß nix fort“. sal