50 000 Euro gegen Krebs

Heidelberg. Mehr als 7000 Teilnehmer waren am Wochenende rund um den Erdball unterwegs, um Kilometer für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zu sammeln. Die vielen persönlichen Rückmeldungen und die Resonanz in den sozialen Medien hätten erkennen lassen, dass der 10. NCT-Lauf trotz der Corona-bedingten Austragung als virtueller Lauf seinem Motto „NCT-LAUFend gegen Krebs. Alleine. Zusammen!“ voll und ganz gerecht wurde, teilte das NCT am Dienstag mit. Jeder einzelne Kilometer, der gelaufen wurde, sei ein echtes Zeichen im Kampf gegen den Krebs gewesen.

Und genau darum ging es bei diesem und den vorherigen NCT-Läufen, betonte Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter „Translationale Medizinische Onkologie“ am DKFZ: „Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Menschen solidarisch und mit Freude an der ,guten Sache’ beteiligt haben, gegen den Krebs zu kämpfen und damit ein starkes persönliches Zeichen zu setzen.“

Über 125 000 Kilometer gelaufen

Von Vancouver bis Tokio und von Island bis in die Antarktis haben sich Menschen für das NCT auf den Weg gemacht. Sie alle konnten sich kostenfrei registrieren lassen, so dass ihre Kilometer mitgezählt wurden. Auch über 300 Teams haben sich weltweit zusammengefunden und eine Strecke von insgesamt mehr als 125 000 Kilometern zurückgelegt.

Hauptsponsor des Laufs war erneut SAP, hieß es. Das Unternehmen unterstützte jeden gelaufenen Kilometer bis zum ausgerufenen Ziel von 80 000 Kilometern mit 25 Cent. Ein weiterer Sponsor, die Heidelberger „ProMinent GmbH“, legte für weitere gelaufene Kilometer noch einmal drauf. Zusammen mit vielen Einzelspenden und Spendenaktionen kam eine Summe von 50 000 Euro zugunsten der Krebsforschung am NCT Heidelberg zusammen, freuten sich die Organisatoren. her

