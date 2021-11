50 000 Euro als Entlastung einsparen

Heidelberg. Die Corona-Pandemie sorgt in vielen Städten und Gemeinden für finanzielle Mehrausgaben bei gleichzeitigen Einnahmenverlusten im Haushalt – so auch bei der Stadt Heidelberg. Um die städtischen Finanzen zu entlasten, verzichten nun die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträte im Gemeinderat in den Jahren 2021 und 2022 jährlich auf zusammen rund 50 000 Euro für Geschäftsaufwendungen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. November mehrheitlich beschlossen, wie die Stadt nun mitteilte.

Gelder nicht ausgeschöpft

So erhalten die drei größten Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU und SPD jeweils 8,5 Prozent pro Jahr weniger, alle weiteren Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträte jeweils sechs Prozent jährlich. Bereits in den vergangenen Jahren hatten mehrere Fraktionen, Gruppierungen oder Einzelmitglieder ihre aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft und Restbudget in das Folgejahr übertragen oder die Mittel zurückgezahlt.

In den beiden Jahren sollen insgesamt 203 Millionen Euro investiert werden. Unter anderem fließen laut dem Heidelberger Haushaltsplan 25,6 Millionen Euro in die Modernisierung von Schulen, 15,1 Millionen Euro in den Ausbau der Kitas. Mit 18,9 Millionen Euro will die Stadt Vorhaben Dritter wie Kirchen und Vereine unterstützen. her/miro