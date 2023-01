46-Jähriger Mountainbiker stürzt schwer in Heidelberg

Heidelberg. Ein Radfahrer ist in Heidelberg am Dienstagnachmittag, den 27. Dezember, schwer gestürzt. Polizeiangaben zufolge war der 46-jährige Mountainbikefahrer gegen 16 Uhr in der Rohrbacher Straße in Höhe der Poststraße unterwegs. Der Mann musste unerwartet stark bremsen, da ihm zwei andere Fahrradfahrer, die nebeneinander fuhren, entgegenkamen. Daraufhin fiel er über den Lenker zu Boden.

Nachdem der 46-Jährige den beiden Fahrradfahrern und anderen Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, mitteilte, dass es ihm gut gehe, gingen alle Beteiligten ihrer Wege. Zuhause stellte der 46-Jährige aber fest, dass er durch den Sturz doch schwerer verletzt worden war und fuhr in ein Krankenhaus. Dort teilte man ihm mit, dass er aufgrund des Sturzes stationär in die Klinik aufgenommen werden muss. Daraufhin meldete der Mountainbikefahrer den Unfall der Polizei.

Die Polizei sucht nun nach den beteiligten Radfahrern und Zeugen. Der betroffene 46-Jährige beschreibt den Radfahrer und die Radfahrerin wie folgt:

- Eine männlich Person, die ungefähr 50 Jahre alt ist, helle Hautfarbe hat und trägt einen dunkel melierten Bart.

- Die Radfahrerin soll um die 50 Jahre alt sein, hat helle Hautfarbe und dunkles schulterlanges Haar. Beide trugen dunkle Kleidung und fuhren Citybikes.

Die Fahrradfahrer sowie Zeugen können sich bei dem Verkehrsdienst der Polizei in Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/1744111 melden.