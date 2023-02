Heidelberg. Eine 46-jährige Frau ist in Heidelberg am Dienstagmorgen über Rot gefahren und hat einen Unfall verursacht. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Unfall an der Ecke zur Max-Jarecki-Straße kurz nach 7 Uhr mit einem 46-jährigen Opel-Fahrer, welcher gerade in den Czernyring einbog. Durch den Unfall erlitt die 46-jährige Frau im Honda leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1