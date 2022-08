44-jährige Frau in Heidelberg fährt über Rot - eine verletzte Person

Heidelberg. Eine Person ist bei einem Autounfall am Dienstagabend in der Speyerer Straße in Heidelberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine 44-jährige Autofahrerin auf der Fahrbahn Richtung Innenstadt zunächst an einer roten Ampel, um nach links in den Stückerweg Richtung Eppelheim abzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie bei Rot los und kollidierte mit einer 31-jährigen Autofahrerin, die stadtauswärts fuhr. Die 31-Jährige verletzte sich leicht. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1