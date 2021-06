41-Jähriger belästigt Frau vor Geschäft in der Hauptstraße

Heidelberg. Ein 41 Jahre alter Mann soll eine 46-jährige Frau in der Heidelberger Hauptstraße belästigt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich der Beschuldigte bereits am Samstag gegen 16 Uhr der Frau vor einem Geschäft in sexueller Absicht genähert. Dabei soll er der Geschädigten mit der Hand ans Gesäß gefasst habe. Als die Frau ihn aufforderte, sein Handeln zu unterlassen, ging der 41-Jährige sie verbal an. Daraufhin entfernte sich die 46-Jährige von Ort und Stelle.

Die Frau meldete den Vorfall wenig später einer Streife der Polizei. Diese stellte den Mann vor dem Laden samt seinem Hund fest. Nachdem der Beschuldigte die Beamten auf das Revier begleiten musste, durfte er dieses nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.