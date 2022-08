40-Jähriger betrunken auf elektrischem Krankenfahrstuhl in Heidelberg unterwegs

Heidelberg. Ein betrunkener Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag mit seinem Krankenfahrstuhl in Heidelberg auf der Fahrbahn in Schlangenlinien gefahren. Wie die Polizei meldet, fiel er einer Streife im Bereich der Kreuzung Diebsweg/Baumschulenweg auf. Die Polizeibeamten stoppten ihn. Gleich zu Beginn des Gesprächs bemerkten die Beamten sein auffälliges Verhalten. Da der Mann angab, keinen Personalausweis mit sich zu führen, kontrollierten die Beamten seine Bauchtasche, in der sich sein Personalausweis befand. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits wenige Tage zuvor betrunken mit seinem Krankenfahrstuhl fuhr. Zudem hatte er bei den erforderlichen Maßnahmen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten geleistet. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht sich nun einer weiteren Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

