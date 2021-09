40 000 Helfer sammeln Müll am Rhein ein

Rhein-Neckar. Zehntausende Freiwillige haben am Wochenende europaweit am Rhein und an anderen Flüssen Müll gesammelt. Der Initiator des Aktionstags „RhineCleanUp 2021“, Joachim Umbach, zeigt sich sehr zufrieden. Das selbstgesetzte Ziel mit 40 000 Teilnehmern sei trotz wechselhaften Wetters erreicht worden. Viele der 470 Gruppen hätten auch erst am Sonntag losgelegt. Die gesammelte Müllmenge entspricht sicherlich in etwa derjenigen des vergangenen Jahres, sagte Umbach. Damals waren es am Aktionstag europaweit 320 Tonnen.

Abfallmengen gestiegen

In Mannheim packten die „Surfrider“ beim Müllsammeln auf der Friesenheimer Insel mit an. Und auch in Frankenthal sammelten die Helfer rund um die BASF-Kläranlage liegengebliebene Plastikflaschen und Abfall ein. Die Rückmeldungen fielen laut Umbach dabei sehr unterschiedlich aus. An Mosel und Mittelrhein etwa stieg die Müllmenge deutlich, was mit der Flutkatastrophe von Mitte Juli zusammenhängt. Auffällig sei zudem, dass größere Müllstücke eingesammelt wurden.

„CleanUp-Sieger“ war in diesem Jahr Düsseldorf mit rund 3000 Teilnehmern, Mainz und Köln mit jeweils rund 1000 Freiwilligen auf dem zweiten Platz. Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne), die sich selbst an der Aktion beteiligte, sprach von einem wichtigen Signal, um das Bewusstsein in der Bevölkerung für das Ausmaß der Landschaftsvermüllung und die Auswirkungen auf Gewässer zu schärfen. lrs/dpa