39-Jähriger randaliert unter Alkoholeinfluss in Heidelberger Einkaufsmarkt

Heidelberg. Ein 39-jähriger Mann hat am Montagnachmittag trotz Hausverbots einen Einkaufsmarkt in Heidelberg betreten und darin randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 15.40 Uhr in die Kurfürsten-Anlage gerufen. Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte zeigte sich der Mann uneinsichtig und wurde zunehmend aggressiver. Als ihm deswegen Handschellen angelegt werden sollten, spuckte der 39-Jährige einem der Polizeibeamten ins Gesicht und traf auch eine weitere Polizeibeamtin. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,54 Promille, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1