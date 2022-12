37.000 Euro nach Schockanruf an Betrüger übergeben

Heidelberg. Im Odenwald ist nach einem Schockanruf ein hoher Geldbetrag an die Betrüger übergeben worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Ehepaar aus dem Odenwald am Mittwochabend bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte gemeldet, da diese einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten haben.

Das Narrativ der Geschichte

Die Tochter des 64- und der 61-Jährigen hätte angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden. Zur Bekräftigung der Geschichte war zunächst eine weibliche Stimme am Telefon, welche die Stimme der Tochter nachahmte. Das Ehepaar sollte nun zur Abwendung einer Untersuchungshaft eine Kaution in Höhe von 37.000 Euro hinterlegen.

Geldübergabe

Laut Polizei haben die besorgten Eheleute den geforderten Geldbetrag bei mehreren Banken eingeholt und daraufhin zum vereinbarten Geldübergabeort in Heidelberg gebracht. Während die Frau in einer Gaststätte wartete, machte sich der Mann zu Fuß auf den Weg zum Amtsgericht in der Kurfürsten-Anlage. Unterwegs wechselte nochmals der Treffpunkt.

Die Geldübergabe fand letztendlich zwischen 18.40 Uhr und 19.15 Uhr in der Brechtelstraße statt. Nach der Übergabe ist dem Ehepaar, laut der Polizei, Zweifel aufgekommen, worauf diese eine Anzeige erstattet haben. Nach einer umgehenden Fahndung konnten die Täter jedoch nicht gefunden werden. Der Abholer bei der Geldübergabe konnte wie folgt beschrieben werden: rund 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarze glatte Haare mit einer Welle, nackenlang, Mittelscheitel, altmodische Frisur, dunkle Augen, südeuropäisches bis arabisches Aussehen, grundsätzlich helle Haut, mit etwas dunklerem Teint, kräftig, bekleidet mit schwarzem Mantel, dunkle Jeans und Turnschuhe, sprach Deutsch ohne Akzent.