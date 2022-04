370 neue Bäumchen gepflanzt

Heidelberg. Eines der ersten Heidelberger „Klimawäldchen“ ist gepflanzt: Rund 300 junge Bäume stehen nun auf dem Platz am Südende des Kranichwegs im Stadtteil Pfaffengrund. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, handelt es sich um junge Bäume der Arten Rotbuche, Rot-Eiche, Trauben-Eiche, Stiel-Eiche, Schwarznuss, Sommerlinde und Winterlinde. Raoul Schmidt-Lamontain, Klimabürgermeister der Stadt Heidelberg, setzte gemeinsam mit Mitarbeitern des Landschafts- und Forstamts am Freitag die letzten Bäume ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich, dass die ersten Klimawäldchen nun wachsen und gedeihen können. Die verschiedenen Baumarten wurden mit Bedacht ausgewählt, so dass über die Jahre eine waldähnliche Struktur entsteht“, betonte Schmidt-Lamontain Die Klimawäldchen würden das Mikroklima verbessern und leisteten einen Beitrag zur Biodiversität.

Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain setzt junge Bäume. © Stadtverwaltung

Über die kommenden Jahre hinweg soll ein kleiner Wald entstehen. Der Rest des Platzes besteht aus einer Boule- und einer Rasenfläche. Die Boulefläche wird in naher Zukunft aufgearbeitet, mit Bänken und Werkzeugkästen ergänzt und eingezäunt, um sie vor Verunreinigungen aller Art zu schützen.

Blühsträucher kommen dazu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Überdies wurde ein weiterer Grünstreifen im Spitzgewann in der Bahnstadt mit über 70 Bäumen bepflanzt. Dort standen zuvor Blaufichten, die in den vergangenen Hitzesommern teilweise abgestorben waren. Neben den nun gesetzten Jungbäumen sollen auch noch Blühsträucher und Obstbäume gepflanzt werden

Die „Klimawäldchen“ sollen das Mikroklima in den einzelnen Stadtteilen verbessern und innerstädtischen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Die Wäldchen sind ein Baustein innerhalb der 30 konkreten Vorschläge des großen Klimaschutz-Aktionsplans der Stadt Heidelberg. Insgesamt wurden am Kranichweg rund 2600 Quadratmeter bepflanzt, am Spitzgewann etwa 2100 Quadratmeter. her