Rhein-Neckar. Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern sitzt ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Er steht im dringenden Verdacht, im März 2021 in Sandhausen an zwei aufeinander folgenden Tagen „Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern begangen zu haben“, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim am Donnerstag heißt. Am Nachmittag des 14. März soll der Beschuldigte eine 13-Jährigen, die alleine spazieren ging, unter anderem am Gesäß berührt haben. Am Folgetag soll er vor zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren, die sich auf dem Nachhauseweg von der Schule befanden, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. her