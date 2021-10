36-jähriger Verdächtiger wegen mehrerer Sexualdelikte in Heidelberg in Haft

Heidelberg. Ein 36 Jahre alter Mann soll in Heidelberg mehrere Sexualdelikte an Frauen begangen haben. Am Dienstag wurde deswegen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei mit. Demnach wurde er am vergangenen Montag von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Mindestens sechs Taten im Zeitraum vom 13. Oktober bis 18. Oktober werden dem Verdächtigen zugeschrieben, die er vorwiegend in Straßenbahnen im Stadtgebiet Heidelberg ausgeführt haben soll. Dabei soll er sich nicht nur entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, sondern auch mehrere Frauen durch Berühren sexuell belästigt haben.

Nachdem der Mann der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt wurde, erließ diese auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Taten des Verdächtigen, dauern an.

