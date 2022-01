Heidelberg. Ein 36 Jahre alter Mann soll in Heidelberg eine 23-jährige Joggerin sexuell belästigt haben. Der Beschuldigte habe sich der Frau am Donnerstag gegen 11.30 Uhr im Bereich des Waldwegs im Stadtteil Handschuhsheim genähert und sie daraufhin in unsittlicher Weise berührt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Geschädigte habe den Mann zur Rede stellen wollen, woraufhin er zu Fuß in Richtung Mühltalstraße geflüchtet sei. Nachdem die 23-Jährige den Vorfall der Polizei meldete, stellten die Beamtinnen und Beamten den Verdächtigen im Rahmen einer Fahndung fest, berichtete die Behörde weiter. Der 36-Jährige wurde schließlich festgenommen und mit aufs Revier genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun sucht die Polizei zwei bestimmte Zeuginnen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sein sollen, sich aber noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte wieder vom Tatort entfernt hatten. Diese und weitere Hinweisgeber melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.