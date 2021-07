34-jähriger Exhibitionist belästigt 17-Jährigen und junges Mädchen

Heidelberg. Ein alkoholisierter 34-Jähriger hat sich im Bereich der Haltestelle Rohrbach-Süd in Heidelberg in unsittlicher Weise entblößt und unter anderem vor einem 17-Jährigen und einem jungen Mädchen masturbiert. Wie die Polizei mitteilte, verständigte der 17-Jährige in der Nacht auf Samstag gegen 0.15 Uhr die Beamten. Diese nahmen den Exhibitionisten noch vor Ort fest. Ein Atemalkoholtest des 34-Jährigen auf dem Revier ergab einen Wert von 2,4 Promille. Er musste die Nacht auf der Polizeidienststelle verbringen. Die Beamtinnen und Beamten bitten nun Zeugen – insbesondere das junge Mädchen, dass die Tat des Mannes ebenfalls beobachtet hat -, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu melden.

