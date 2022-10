34-Jähriger am Heidelberger Bismarckplatz blutig geschlagen

Heidelberg. Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung in Heidelberg erlitt ein 34 Jahre alter Mann in der Nacht auf Freitag Verletzungen am Kopf. Wie die Polizei mitteilt, fanden Beamte den betrunkenen Mann gegen 02.15 Uhr am Bismarckplatz mit einer blutigen Wunde auf. Er wurde wohl von mindestens einer männlichen Person geschlagen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind bislang noch unbekannt.

Der Rettungsdienst musste den 34-Jährigen noch vor Ort versorgen und in ein Krankenhaus transportieren. Die Art und Schwere seiner Verletzungen sind nicht bekannt.

Zeugen, die die Auseinandersetzung am Bismarckplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/99-1700 zu melden.