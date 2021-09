30 Tage lang der Pandemie entfliehen

Heidelberg. Die beiden Kreativköpfe Jai Gonzales und Bernhard Fauser präsentieren einen Garten für alle sowie Kunst und Kulinarik als Pandemiepause: Zum siebten Mal zeigt das Unterwegs-Theater das Erlebnisformat „720 Stunden“. Diesmal nicht nur in der Hebel-Halle, sondern auch im ehemaligen Autohaus nebenan in der Hebelstraße 7 in der Heidelberger Weststadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dreitägiges „Italia“-Festival

Unter dem Motto „local art ort/grüner wird’s nicht“ entsteht in der Zeit vom 17. September bis zum 24. Oktober auf über 5000 Quadratmetern ein „Volks-Lust-Garten“ zum Verweilen, eine Pop-up-Kunst-Messe mit Künstlern aus der Region, kulinarischen Leckerbissen, Filmvorführungen, Workshops, Lesungen, Livemusik und ein Zirkusworkshop für Schüler ab sechs Jahren. Auch eine Vorstellung des Kinderzirkus Peperoni mit 50 beteiligten Kids in der Hebel-Halle ist geplant. Eingebettet in den Kultur-Reigen ist auch das dreitägige Festival „Italia“ vom 17. bis 19. September ebenfalls in der Hebel-Halle. Unter anderem wird der bekannte Schauspieler und Autor Antonio Lovascio – der mit großen Namen wie Dario Fo, Franca Rame und Dacia Maraini zusammengearbeitet hat – am Samstag, 18. September, das Theaterstück „Viva Falcone” auf die Bühne bringen.

Die regionale Pop-up-Kunst-Messe „local art ort“ wird am Samstag, 25. September, 19 Uhr, eröffnet und präsentiert die Arbeiten von 25 Künstlern und Künstlerinnen. Das Grußwort spricht Bürgermeister Wolfgang Erichson. An 22 Galerietagen – Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr – soll es laut Fauser 22 Abendveranstaltungen geben.

Die Eintrittspreise seien moderat, so kostet ein Galeriebesuch für Erwachsene fünf, für Kinder drei Euro. Fauser betont, dass die drei Stockwerke des vom Unterwegs-Theater genutzten Autohauses in der Heidelberger Weststadt 30 Tage und Nächte lang eine Chance bieten, dem Corona-Blues zu entgehen. Der Vorverkauf startet am 9. September.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Vorverkauf unter: www.unterwegstheater.de