30-Jähriger in Heidelberg angegriffen und verletzt

Heidelberg. Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in der Heidelberger Innenstadt überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, trank der Mann in der Fußgängerzone alkoholische Getränke, als sich zwischen 2 und 3 Uhr zwei unbekannte Männer zu ihm gesellten. Die drei begaben sich in eine bislang nicht bekannte Seitenstraße, wo die zwei den alkoholisierten 30-Jährigen unvermittelt mit Faustschlägen zu Boden brachten. Weitere Männer sollen hinzugekommen und die beiden Angreifer unterstützt haben. Die Gruppe nahm mehrere Wertgegenstände, unter anderem ein Mobiltelefon, an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der leicht verletzte 30-Jährige konnte lediglich von den ersten beiden Männern eine Personenbeschreibung abgeben. Beide sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein und eine normale Körperstatur haben. Einer der beiden soll krauses Haar gehabt haben. Vermutlich trugen beide Tatverdächtige schwarze und / oder rote Bekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 bei der Polizei zu melden.

