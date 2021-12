30 000 Euro für Gorillas

Heidelberg. Ein besonderes Weihnachtsgeschenk haben die Tiergartenfreunde dem Heidelberger Zoo gemacht. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, hat der Verein weitere 30 000 Euro für die Erweiterung des Gorillageheges überwiesen. Erfreulicherweise hätten sich zwei größere Einzelspenderinnen gemeldet, die es dem Verein ermöglichten, die Spendensumme des letzten Quartals 2021 aufzurunden. Insgesamt hat der Verein damit 95 000 Euro für die Gorillas gesammelt. Die Menschenaffen sollen ein neues Zuhause mit einer Freianlage erhalten.

„Ohne den großmütigen Einsatz von besonderen Menschen, denen der Zoo sehr am Herzen liegt, wäre der Betrieb oder die Erweiterung des Tiergartens nicht denkbar“, so Jan Gradel, erster Vorsitzender des Vereins. Der Verein der Tiergartenfreunde Heidelberg zählt 678 Mitglieder und wird im Jahr 2023 sein 90. Jubiläum begehen. Seit Anfang an setzt er sich für den Erhalt und Ausbau des Zoo Heidelberg ein und hat in den letzten zehn Jahren rund 300 000 Euro an Spendengeldern gesammelt. her