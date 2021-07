29-Jähriger von drei Männern überfallen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Dossenheim. Ein 29-Jähriger ist Sonntagnacht gegen 2.45 Uhr in der Nähe des Ortsausgangs Heidelberg von drei Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Geschädigte auf dem Gehweg entlang der B3 in Richtung Dossenheim unterwegs, als ihm nach Passieren des Ortsausgangs Heidelberg auf Höhe einer dortigen Kneipe drei Männer entgegen kamen. Einer von diesen zückte sofort ein Messer und forderte den 29-Jährigen auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Daraufhin übergab dieser den Tätern eine Schachtel Zigaretten sowie seine Autoschlüssel. Die Unbekannten nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten sofort zu Fuß in Richtung Heidelberg. Der Geschädigte blieb unverletzt und verständigte zunächst Angehörige und danach die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Den Unbekannten gelang es nicht das Fahrzeug des 29-Jährigen ausfindig zu machen. Ein weiterer Schaden entstand demzufolge nicht. Der Geschädigte schätzt die drei Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie sollen circa 1,80 Meter groß sein. Die Unbekannten waren dunkel gekleidet und trugen helle Schuhe. Zwei der drei Täter fielen zudem durch eine Basecap auf. Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Angaben zu den Tätern sowie deren Fluchtrichtung machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 gemeldet werden.