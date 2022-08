29-jährige Frau in Heidelberg belästigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Eine 29-jährige Frau ist am Montagnachmittag im Boxbergring in Heidelberg von einem unbekannten Täter belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprach der bisher unbekannte Mann die Frau, die mit ihrer Tochter unterwegs war, in einer Unterführung zwischen der Bank und dem Einkaufszentrum an und zeigte ihr ein Bild auf seinem Smartphone. Dabei umarmte er die Frau, die versuchte, sich von ihm zu entfernen. Der Mann folgte ihr und fasste ihr dabei zweimal an das Gesäß. Danach flüchtete er in Richtung eines Supermarktes.

Er wird nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben: Er habe ein südländisches Erscheinungsbild, war etwa 170 cm groß und hatte einen Drei-Tage-Bart. Der Mann trug eine blaue Schildmütze, eine Sonnenbrille, eine beige Dreiviertelhose und ein dunkles T-Shirt. Er hatte auffallend weiße Zähne und Tattoos an den Armen. Der Unbekannte trug eine braune Papiereinkaufstasche bei sich und sprach Englisch.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06221/34180 zu melden.