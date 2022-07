28 Strafanzeigen bei Verkehrskontrolle in Heidelberg

Heidelberg. Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg Süd in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr (KODIS) der Verkehrspolizei Mannheim haben am 25.07.2022 eine gemeinsame Kontrollstelle in der Speyrer Straße durchgeführt. Laut Angaben der Polizei wurden 78 Fahrzeuge und 158 Personen kontrolliert. Bei 14 Fahrzeugführern konnten die Einsatzkräfte drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Daraufhin wurden Blutproben der Verdächtigen abgenommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen die unter Verdacht stehenden Fahrerinnen und Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Darüber hinaus haben die Beamten Kleinstmengen Cannabis beschlagnahmt. Am Nachmittag kam es außerdem bei der Kontrolle eines Porsches zu einer Handgreiflichkeit, als bei der Kontrolle eines Porsches der Beifahrer zunächst verbal aggressiv wurde und die Nennung seine Personalien verweigerte. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Der 35-jährige Mann leistete in der Folge Widerstand und musste festgesetzt werden. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten blieben unverletzt. Die Hintergründe für sein Verhalten sind nun Teil der Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.